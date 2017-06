Sabotaža v Masterchefu? Salome je priznala tole

Salome je zadnja tekmovalka, ki je Masterchef zapustila tik pred velikim finalom. Izpadla polfinalistka si je pot v finale onemogočila s ponesrečeno sladico, kar je tudi priznala. Sodniki so bili namreč nad dostavljenim biskvitom ogorčeni, razočarana pa je bila tudi Salome, ki se zaveda, da njena organizacija ni bila najboljša, zato je bila slaba tudi sladica.

Salome je priznala: »Takole dragi moji! Na spodnji sliki je moja sladica, ki mi ni uspela v polfinalu. Želim si, da vidite, kaj sem želela pripraviti. Pišem vam še enkrat, da se iz srca zahvalim vsem generacijam za podporo in vsa lepa sporočila spodbude.«

Za tiste, ki polfinalne oddaje niste gledali, prilagamo fotografijo sladice, ki je Salome stala finale.







Medtem ko 48-letnica ne objokuje svoje usode in priznava, da se je v šovu naučila marsikaj, njeni oboževalci trdijo, da je šlo za sabotažo, saj naj bi ji delo otežila pomočnika.

Kakor koli že, Salome je ob koncu svoje poti v oddaji priznala, da ji je tekmovanje povsem spremenilo življenje. »Hvala, da ste me naučili kuhati. Hvaležna sem Sari in Elvisu. Njiju sem ves čas videla v finalu, ker sta dobri osebi. Lepo je bilo tekmovati z njima. Jaz bom v življenju še garala, to je moj lajf in navajena sem na to,« se je v solzah poslovila Salome in jokala sta tudi finalista.