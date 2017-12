Sabina je za intimo

Pred leti je bil zadnji mesec v letu za Sabino Brečko Guček zelo delovno obdobje, saj je kot novinarka ali napovedovalka spremljala različne kulturne dogodke. Zadnja leta pa praznike preživlja bolj intimno in mirno, tudi sicer ni zagovornica bučnega, množičnega decembrskega pompa. »Zares ne maram tega navideznega blišča, spektaklov, izletov v nakupovalne centre, petard, a ti dnevi v meni vseeno vzbujajo tudi nostalgijo, vonj po otroškem hrepenenju, po pričakovanju dobrih mož.« Sicer pa se Sabina izogiba praznični potrošniški evforiji in najdražje obdaruje s simboličnimi pozornostmi, rada ima tudi tradicijo. »Veselim se vsakoletne božične večerje v družinskem krogu in časa z najdražjimi,« doda.



Do praznikov pa je kljub temu tudi kritična. »Menim, da so prazniki zato, da jih napolnimo s časom za ljudi, ki jih imamo radi, da negujemo obrede, ki nas delajo simbolna bitja in nas povezujejo, ne da trošimo denar in sebe ter postajamo še bolj prazni. Zato se povsem strinjam z modrecem Gibranom, ki pravi, da če podarjamo to, kar imamo v lasti, damo bolj malo, šele ko dajemo sebe, resnično dajemo. Druga skrajnost pa je, da danes veliko staršev ne more pričarati prazničnega veselja sebi in otrokom, ker kapitalizem še bolj jemlje tistim, ki nimajo, in še več daje tistim, ki imajo. To se mi zdi nedopustno in menim, da bi morali prav o tem razmišljati med prazniki, ko se nekateri kitijo z bliščem in veselo rajajo, ter na ta prepad opozarjati tudi tiste, ki so za to odgovorni.«