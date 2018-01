Sabina Cvilak je izbranka Placida Dominga

Legendarni nekdanji tenor, danes pa bariton Placido Domingo, je dober prijatelj Sabine Cvilak. Dvojica se je spoznala na Dunaju, kjer je slovenska operna pevka zanj opravljala avdicijo in ga navdušila. »Potem so sledila vabila v operi v Washingtonu in Los Angelesu. Nekajkrat je stal za pultom kot dirigent mojim koncertom in predstavam, skupaj pa sva pela tudi v Italiji v Teatro del Silenzio slovitega Andrea Bocellija, katerega sem spoznala ravno po njegovi zaslugi,« pojasnjuje Sabina, ki ji je veliki umetnik pred kratkim izkazal posebno čast: povabil jo je, naj 20. januarja v Stožicah nastopi kot gostja na njegovem prvem koncertu v Sloveniji, o katerem poznavalci pravijo, da gre za operni dogodek desetletja. »Placido Domingo je ikona opernega petja. Ima glas, ki je nezamenjiv. Še bolj navdušuje njegova osebnost. Večkrat sem opazovala ljudi, ko je vstopil v prostor. Kar otrpnili so od spoštovanja, on pa je z vsemi vedno prijazen in spoštljiv,«

pravi glasbenica, ki je zelo počaščena, da si je slavni prijatelj na odru v Stožicah zaželel prav njo.

