S Suzy na Pankrte

Posebej za bralce revije Suzy podarjajo Pankrti dvakrat po dve vstopnici za jubilejni koncert. Če jih želite osvojiti, nam do torka, 17. oktobra, pošljite odgovor na vprašanje: Ali se je zasedba Pankrtov v 40 letih kaj spremenila? Odgovore nam skupaj s podatki in telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi, pošljite na naš naslov Revija Suzy, Dunajska 5, 1000 Ljubljana. Za vstopnici se lahko do torka, 17. oktobra, do 12.00 potegujete tudi na našem facebook profilu .