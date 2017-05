S pol mlajšo znova  pred kamerami

Boris Kopitar, pevec, radijski in televizijski voditelj, pisec pesmi, nekoč komercialist, ne skriva, da bo letošnjo jesen dopolnil 65 let. Potem ko je pet let na nacionalni televiziji pripravljal oddajo Glasbeni spomini, se je po nekajletni pavzi vrnil pred televizijske kamere. Zdaj na Golici TV skupaj z brhko Mino Pal vodi narodno-zabavno oddajo Ena po domače.



Rojeni Ihanec rad poudari, da uživa v vsem, kar v življenju počne. In da je več kot zadovoljen. »Življenje je narejeno tako, da si človek, no, vsaj jaz, bolj zapomni lepe kot slabe trenutke. In če bi moral svoje življenje oceniti od ena do pet, bi ga s šestico. Malodušju se ni dobro predati. Sploh pa ni prav, da je človek slabe volje, če za to nima tehtnega razloga. Če na primer zjutraj ne najde dežnika. Zaradi takih malenkosti se ni vredno vznemirjati in jeziti,« pravi šarmantni Boris Kopitar. Četudi je zajadral v tretje življenjsko obdobje, se zdi, da je še vedno poln delovnega elana in rad razveseljuje tudi s pesmijo. Pa vendar prizna, da bi, če bi še enkrat stal na začetku življenjske poti, spremenil odnos do ljudi okoli sebe. »Bil bi bolj nepopustljiv do okolja, to pa zato, ker je čas takšen, da to zahteva,« pravi Ihanec, ponosen, da se je rodil na vasi, kjer se je svet vrtel nekoliko drugače kot v mestu.

