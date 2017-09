S pivom nad avto, s klofuto nad Evo

Pevka in oblikovalka Eva Breznikar pri najboljši volji ne more reči, da se ji v življenju ne dogaja ali da ji je celo dolgčas. Prav nasprotno. Nedolgo tega se je morala ubadati s tatovi, ki so ji iz okrasnih korit pred njenim butikom kradli rože, zdaj pa se je nekdo spravil še nanjo!

»Popolnoma sem pretresena. Danes sem se bila kot ena izmed razstavljavk na sejmu v Kamniku prisiljena boriti za življenje. Frapirana. Napadla me je namreč okoli 50-letna ženska kratkih svetlih las, ki se je fizično spravila name na dovozu in odvozu opreme. Najprej je s pivom polivala moj avto in tolkla po njem, a sem ostala mirna ter gledala, kje je prvi varnostnik. Medtem je prišla na drugo stran avta in se fizično spravila skozi odprto šipo name in na volan. Kar je sledilo v samoobrambi in borbi za življenje, je bilo bizarno. Žalostno je, ko nimaš izbire in se pač moraš fizično braniti. Na srečo so moje vpitje slišali varnostniki in prišli na pomoč, sicer se zanjo ne bi dobro končalo...« je zapisala na svojem profilu na facebooku.

In kako se je sploh zgodilo? Od neznano kod se je vzela neznanka in se najprej lotila avta, nato pa še Eve.

Sicer pa sem kot kaktus, močna na jeziku, mehka na duši.

»'Nikamor ne boš šla. A misliš, da si lepa?' To so bile njene prve besede, sledilo je moje mirno in vljudno pojasnilo, da imam dovoljenje za prelaganje blaga in da je to približno 500-metrska pot za avte, ki jo je določil organizator, za razstavljavce na tej lokaciji. Sicer pa je več checkpointov, na katerih so varnostniki, ti pa te brez dovoljenja tako ali tako ne bi spustili naprej,« pravi. Ampak neznanka ni ostala zgolj pri zmerjanju in grožnjah, začela je tolči po avtu in brcati gume, nato pa se je skozi okno spravila na Evo. To je sodu izbilo dno. Eva je namreč kljub 170 cm in 60 kg močno dekle, saj je športnica, ki je med drugim dolga leta plavala.

Tega pa nasilnica od blondinke nikakor ni pričakovala. »Pristopili so tudi varnostniki in jo odpeljali, kolikor sem videla, se je spravila še nanje, pozneje pa sem slišala, da so imeli že prej težave z njo. Tokrat se je spravila na napačno osebo in upam, da bo naslednjič temeljito premislila, na koga se fizično spravi, in da morda s tem pomagam naslednji žrtvi. Česa takega na šestletni rokodelski poti še nisem doživela, ampak vse je enkrat prvič. Sicer sem kot kaktus, močna na jeziku, mehka na duši. Če me pa kdo tepe, se branim do konca. In postanem res EvilEve« doda Eva.