RTV: Negotova usoda lepe Jasmine

Na mesto voditeljice Tednika stopa s spoštovanjem do tedenske oddaje z dolgo tradicijo in najvišjo gledanostjo v informativnem programu TVS. Foto: Žiga Culberg

Ugibanj, kdo bo stopil v čevlje dolgoletnega voditelja Tednika Janka Šoparja, je konec. Z nacionalke so sporočili, da je njegova naslednica Jelena Aščić. Po naših informacijah vodstvo Televizije Slovenija v zadnjih tednih ni imelo lahkega dela, pripravljenih naj bi bilo celo več scenarijev, po hodnikih se je šepetalo, da naj bi bili kandidati za voditelja mozaične oddaje, ki je na programu Televizije Slovenija že 33 let, Jasna Krljić Vreg, Ivo Kores, Erika Žnidaršič in celo Jasmina Jamnik, ki se je s porodniškega dopusta vrnila na male zaslone spomladi in prevzela vlogo voditeljice Tarče. Jamnikova za voditeljico Ted-nika menda ni bila primerna, prav tako naj ne bi več vodila Tarče, zato njena usoda ostaja negotova. V igri je bilo torej kar nekaj zvenečih imen, veliko preigravanj in preračunavanj, na koncu pa je vodstvo ponudilo vodenje Tednika Aščićevi.

