Rožle Prezelj je postal očka

Rožle Prezelj, slovenski rekorder v skoku v višino in varuh športnikovih pravic pri OKS, je po treh olimpijadah tokrat športne boje spremljal doma. Pa bi bil seveda lahko v Riu, a kaj, ko sta z Niko Brežnik ravno v teh dneh pričakovala prvorojenko. Kar dober teden je zamujala, potem pa končno prijokala na svet v zadnjih urah 19. avgusta, točno osem let po Rožletovem finalu skoka v višino v Pekingu leta 2008. Ime ji je Katarina, po očku in mamici je velika, in kot kaže, bo tudi močna, saj ves čas samo je, pravi navdušeno Rožle. Če bo nadaljevala družinsko tradicijo Prezljevih, tudi oče Dušan in mama Stanka Prezelj sta bila v svojih časih skakalna rekorderja, bo Katarina atletinja, trenirala pa bo kar v očkovi atletski šoli v Kranju, v katero je vključenih že več kot 220 otrok z Gorenjske in se že ponaša z naslovom ekipnih državnih prvakov pri mladih. Očku Rožletu in mami Niki, nekoč uspešni plavalki, iskreno čestitamo tudi iz uredništva Suzy.

