Rozasta Nika je po vsaki poti v tujino, srečna, da živi v Sloveniji

Najslavnejša slovenska rozalaska, prekmurska pevka Nika Zorjan, si je tako kot številni glasbeni kolegi privoščila krajši poletni oddih. S fantom Primožem sta se namreč podala na potep po ZDA, nad katerimi je Nika zelo navdušena, a pravi, da se ne morejo primerjati z našo deželico.

»Ogromno sem prepotovala, ampak po vsakem potovanju lahko povem, da sem zelo srečna, da živim v Sloveniji. Res smo lahko hvaležni za našo lepo, majhno, a raznoliko Slovenijo,« iskreno pove Nika, ki pa je bolj kot nad lepotami Amerike navdušena nad prijaznimi ljudmi.

Ljubim te, Amerika!

»Najbolj me je navdušilo, da se mi je popolni neznanec, ne nujno domačin, nasmehnil in me pozdravil. To je čisto v mojem slogu. Za nekoga je to mogoče nepomembna malenkost, ampak zame nikakor. Obožujem vesele, nasmejane in pozitivne ljudi, ki te pozdravijo in ti podarijo nasmešek kar tako. Obožujem te, Amerika,« je misli o svojem tretjem obisku ZDA sklenila mlada pevka.

