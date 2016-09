Rodila je znana slovenska pevka: ime mu je Tibor

Včeraj je na svet prijokal dojenček slovenske pevke Nane Milčinski, njen dedek je bil Frane Milčinski - Ježek, znan slovenski satirik.

Nana in njen partner Peter Bezlaj sta sinčka poimenovala Tibor, na facebooku pa objavila njegovo fotografijo in zapis: »Bi morala počivati, pa ga ne morem nehati gledati. Najin sinko. Majčken, glasen in zvedav. Tibor.«

Seveda se je pod zapis vsule čestitke, ki so deževale z vseh koncev. Tudi mi mladi družinici želimo veliko zdravja in prespanih noči.

To je objavila novopečena mamica Nana Milčinski.