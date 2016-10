Robert Kranjec ga je soočil s krutim vsakdanjikom skakalcev

Robert Kranjec in njegova Pika. Foto: Pro Plus

Na male zaslone 1. novembra prihaja oddaja Dan za trening. Oddaja bo zagotovo zanimiva za vse, ki si želijo videti, kakšen je dan profesionalnega športnika, ki se lahko pohvali z nazivom svetovni prvak. Voditelj Klemen Bučan se bo v prvi oddaji družil z Robertom Kranjcem, ki mu bo predstavil asketski življenjski slog skakalca. Peščica suhih sliv za zajtrk, piščančji zrezek za kosilo in le občasno pol pice, a to le ob posebnih dnevih, ko preskočiš zajtrk – to je le kanček življenjskega odrekanja, ki ga bo Robert predstavil voditelju Klemenu.

Klemen se bo z Robertom odpravil na nekajdnevni trening – tek, raztezne vaje in najnovejši vetrovnik v planiškem športnem centru. To je le del Robertovih treningov, ki jih bo okusil tudi Klemen. Trening pa ni nič v primerjavi s trenutki, ki jih skakalec doživi med samim skokom. »Ko si v zraku, uživaš. Čutiš zrak in ga poskušaš čim več ujeti – to je to,« pravi Robert.

In kaj na naporne treninge poreče Klemen? »Ne bom lagal, da me je nasmeh med treningom večkrat minil in da me je pokonci držala samo moja trma, 'muskelfiber' in bolečine sem čutil še dva tedna po treningu, za Robija pa je to bil samo en povsem navaden dan.«