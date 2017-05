Resnica o Mireli priplavala na dan

To, o čemer smo dlje časa ugibali, se je izkazalo za resnično. Potreben je bil le prepir med Milijem ter slovensko udeleženko Parov Mirelo in resnica je privrela na plan. »Ne bom več molčal,« je dejal Mili in pred vsemi priznal, da se je seks z Mirelo zgodil.

»Praviš, da si bila mrtvo pijana in da se nisi zavedala, a dobro veš, da sva se ljubila povsod po hiši vso noč. Lahko me tožiš, naredi, kar hočeš,« je vpil Mili, medtem ko mu je moški del sostanovalcev izrekel podporo.

Mirela je bila po poročanju Srbijadanas.com šokirana in je grozila s tožbo ter vpila: »Tožila te bom, bila sem mrtvo pijana in se zadev nisem zavedala. Odprite vrata, želim oditi!«