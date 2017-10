Rene Mlekuž razkril, kako je našel skrivnostno žensko

Le kdo se ne spomni objave, ki jo je med svoje prijatelje in sledilce delil nekdanji smučar Rene Mlekuž? Zgodba gre nekako takole: našel je staro fotografijo, na kateri je star štiri leta, na njej pa se smehlja z žensko, ki ga je takrat na smučišču vzela pod okrilje in pazila nanj. Rene je sedaj razkril, da ga je gospa sama kontaktirala.

»Ne vem zakaj, ampak sem čutil, da je ona. Ko sem prebral celo sporočilo, me je začelo tresti, zarosile so se mi oči. Lahko rečem, da je bilo to eno lepših sporočil, kar sem jih kdaj dobil.« Nato pa je še razkril njegovo vsebino. »Prvi, ki ste ga šarmirali, je bil moj mož v vrsti za dvosedežnico in sicer z besedami: Ali me prosim lahko vzdigneš na sedež, sam ne morem … Tako prijetnega in samostojnega fantka (štiri leta in pol), z atomsko energijo in veseljem do smučanja ne prej ne kasneje nisem več srečala.«

Srečanje

Rene je priznal, da sta se slišala tudi po telefonu. »Glas se mi je tresel kot kakšnemu najstniku, ki prvič kliče svojo simpatijo. Potem pa sva se dogovorila tudi za srečanje v živo. Gospa se je z možem leta 1988 odselila v tujino zaradi dela. Vrnila pa sta se šele v lanskem decembru. Si morete misliti?! In jaz jo grem ravno letos iskat. Za mojo objavo na FB-ju ji je povedal sin. Rekel ji je, naj pogleda sliko. Pogleda sliko in reče: Ja, to sva midva. Sin ji nato reče naj še enkrat dobro pogleda… Ko malo bolje pogleda, vidi, da to res ni njen sin. Začne razmišljati in se ji končno posveti. Bila je šokirana. Ni mogla verjeti od kod ta slika, saj je njen mož ni naredil. Sam pa predvidevam, da jo je naredil naš pokojni sorodnik Zvonko iz Bovca,« pravi Rene, ki se je z gospo tudi srečal, in sicer v Kranju, od koder prihaja.

»Objela sva se in pogovorila. Za nazaj in za naprej. Vse ostalo naj ostane skrivnost, tako kot tudi njeno ime. Spoštujem njeno željo. Jaz se pa iskreno zahvaljujem za to izkušnjo in novo prijateljstvo.«