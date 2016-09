Renato: Prehitro je bilo, a mi ni žal

Kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Renato je bil šokiran, ko je ugotovil, da je prav on tisti, ki naslednji zapušča otok. Ob prihodu domov je bil najbolj vesel hrane in tople postelje.

Kako ste se počutili po izločitvi?

Po izločitvi sem bil presenečen in olajšan. Lakota in na splošno pomanjkanje pustita svoj pečat in sem res bil vesel, da se bom lahko najedel in spal v postelji. Ni bilo nobenih zamer do nikogar, zaigrali so prvovrsten preobrat in me presenetili. Teja odlično taktizira, saj je očitno na svojo stran pridobila še Majo in Aneto.

Dvojna igra se ni obrestovala, kajne?

To smo vsi videli ...

Vam je žal, da ste tako odigrali? Morda v tistem trenutku še ni bilo treba taktizirati.

Očitno je bilo še prehitro za tako taktiziranje, ni mi pa v celoti žal. Glasovanje bi še enkrat ponovil enako, spremenil pa bi nadaljnja dejanja. Verjetno bi v kampu vsem povedal, da sem jaz glasoval zanj, ker smo videli, da je to samo pozitivno vplivalo na počutje v plemenu. Ampak jaz sem samo ena oseba, zanj nas je glasovali pet in vsi smo bili enako zaslužni, da je šel domov ravno Alan.

Kaj ste najprej naredili po prihodu domov?

Po prihodu domov sem najprej objel najbližje.

Verjetno ste si privoščili tudi kakšno pojedino. Kaj je bilo na krožniku?

Ne, tega ni bilo. Po izločitvi sem bil še nekaj dni na Filipinih in sem se tam najedel, tako da od hrane ni bilo nič posebnega, kar bi si želel.

Videli smo, da ste rekli, da je bila najbolj konfliktna Brina. Ta odgovor nas je kar precej presenetil, saj je sami ne vidimo tako. Lahko poveste kaj več?

Dnevnega dogajanja je ogromno, pri njej se je najbolj videla tudi sprememba vedenja, kadar so bile prisotne kamere. Žal te ne ujamejo vsega. Na vsako kritiko ali komentar se odzove zelo burno, kar je hitro izkusil tudi Jurij in nam v izjavah večkrat povedal.

Po čem si boste najbolj zapomnili Survivor?

Survivor si bom zapomnil kot celoto. Ni bilo dogodka, ki bi izstopal in bi ga lahko izpostavil.

V predstavitvi ste dejali, da se bojite pajkov in kač. Kako ste se s strahom spopadli na Filipinih?

Eno kačo smo ujeli, bila je vodna in nestrupena. Ampak ko jo je Jurij dvignil iz vode, smo videli, da je bila zelo suha in smo jo spustili. Pajkov k sreči ni bilo.

Videli smo, da ste imeli tekmovalci kar nekaj poškodb. Je tudi vas doletela kakšna?

Največ poškodb se je zgodilo v igri z žogo v blatu. Pri tej igri sem imel to srečo, da so nam nasproti stali člani izjemno usklajenega plemena Sambal, ki so nas takoj ukleščili in nismo mogli dobiti kakih poškodb. To pa je tudi nesreča, saj tako nismo imeli niti možnosti dobiti tiste igre. Pri igri z ovnom sem dobil nekaj odrgnin od vrvi, ampak v primerjavi s poškodbami ostalih to ni bilo nič.