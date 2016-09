Rekli so mu, da ne bo nič iz njega

»Saj to, da sem brez besed, tudi veliko pove, kajne?« je rekla z nasmehom žena Barbara, ko smo podrezali vanjo, naj vsaj malo opiše svoje občutke. Foto: arhiv

Aleksander je hvaležen ženi in družini za nesebično podporo in potrpljenje, ki bosta še posebej na preizkušnji v nadaljnjih letih njegovega predsednikovanja. Foto: arhiv

Naša država je po dolgem času dočakala enega najsvetlejših trenutkov v zgodovini. Izvolitev Aleksandra Čeferina na sam vrh ene največjih športnih multinacionalk na svetu je dokaz, da se v otroku, ki mu učitelji niso napovedovali posebne kariere, skriva velik človek. Njegova pot je borba za svoj prostor, potrditev trdega dela in iskrene ljubezni do nogometa. Zedinil je Slovenijo, ki je od zdaj naprej gotovo ne bodo več zamenjevali za Slovaško, sebe pa postavil pred največjo življenjsko preizkušnjo – ne podleči mamljivi skušnjavi milijardnega posla, s katerim so se opekli že prenekateri.

Družinsko življenje pri Čeferinovih je obrnjeno na glavo. Trepetanje, nervoza, držanje pesti, vse to je zdaj preteklost. A kljub izvolitvi njihovega Aleksandra na predsedniški stolček Uefe je najtežja preizkušnja pred njimi. Imeli smo veliko srečo, da smo le nekaj minut po uradni razglasitvi ujeli ženo Barbaro, ki je bila povsem … srečno mirna.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«