Rebeka pred porodom: Življenje brez otrok je bilo prazno in brez smisla!

Ko Rebeka Dremelj govori o hčerki Šajani, se čisto razneži in popolnoma spremeni ton glasu. Zase pravi, da je prijazna, a hkrati stroga mama, ki v materinstvu neskončno uživa. Na zunaj se zdi, da jo visoka nosečnost še vedno nič ne ovira pri tem, da ne bi bila aktivna, a priznava, da to ni čisto tako. Njeno telo po ozdravitvi od raka ščitnice verjetno še ni bilo najbolje pripravljeno na nosečnost, K mirovanju pa jo je prisilila Še nevarnost zgodnjega poroda.

Rebeka, najprej za šalo – boste imeli sploh čas, da bi šli rodit?



Ha, ha, če bi me to vprašali pred štirimi leti, bi bilo morda vprašanje res na mestu, glede na to, da sem takrat še petnajst dni pred porodom skakala po odrih. Zdaj pa bi rekla, da bo tokrat ravno nasprotno: dan poroda čakam v polnem pričakovanju.



Sprašujem zato, ker se zdi, da se sploh ne ustavite, in pričakovali smo, da vas bo nosečnost vsaj malo ustavila...



O, saj me je. In to zelo. No, če vprašate moje najbližje, še vedno mislijo, da premalo, ampak meni se zdi, da sem upočasnjena. Kot en polž. Nisem vajena takega 'nefunkcionalnega' stanja, tako da si grem, če sem iskrena, včasih kar malo na živce. In vem, da bi mnoge mamice rekle, naj si vzamem čas, počivam, uživam, ampak jaz pač nisem takšna. Dolgčas mi je, če ne delam novih načrtov, če ne razmišljam, ustvarjam, nisem v pogonu. Drugače pa je potem ob popoldnevih, ko poslovno vlogo zamenja vloga mame. Takrat mi dolgčas pač ne more biti.

