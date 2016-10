Rebeka ne uboga zdravnika

Rebeka Dremelj se je tudi pri drugi nosečnosti odločila, da ne bo delala do konca, ampak bo izpregla že malo prej. Na odrih je tako do nadaljnjega ne bo, kljub temu pa ne sedi doma križem rok.

Počuti se sicer odlično, a nosečnost se razlikuje od prve in mora zaradi nevarnosti prezgodnjega poroda več počivati, kar je zanjo težko, saj je rada aktivna. Med pripravami in čakanjem na novo družinsko članico, tudi v drugo bodo namreč dobili deklico, se še vedno ukvarja s parfumi iz svoje kolekcije. Tako je pravkar predstavila parfumske verižice v štirih različnih motivih. Nad novostjo pa ni navdušena le Rebeka, ampak tudi njena prvorojenka Šajana. »Nadvse ji je všeč medaljon v obliki čarobne vile. Meni osebno pa je najbolj všeč motiv drevesa, simbol povezanosti z naravo. Zdi se mi tudi popoln za ta čas, ko se bom posvetila novi družinski vlogi,« pravi pevka.