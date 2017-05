Rebeka in Natalija: dobri prijateljici skupaj tudi na dopustu

V preteklosti so priljubljenima pevkama pripisovali rivalstvo, a sta se govoricam vedno le dobro nasmejali. Pred leti sta skupaj posneli pesem z naslovom Strup in zlobnežem zavezali jezike, sedaj pa sta Rebeka in Natalija končno razkrili, da nista le glasbeni kolegici, temveč tudi dobri prijateljici, ki si zaupata marsikaj. Mamici dveh otrok, ki imata kljub različnih značajih veliko skupnega, sta se z družinama za prvomajske praznike umaknili v Rovinj. Rebeka, njen Sandi, štiriletna Šajana in dojenčica Sija, Natalija in Dejan s sinovoma, osemletnim Maxom in dveletnim Oskarjem, so skupaj preživeli nekaj nepozabnih dni. »Imeli smo se odlično. Vozičkali smo, dobro jedli in pili. Otroci, razen Sije, so se zaigrali, da sploh nismo vedeli, da jih imamo,« nam je o krajšem družinskem oddihu zaupala Rebeka.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«