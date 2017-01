Rebeka Dremelj s hčerko pristala v bolnišnici

Virusi so na pohodu in v teh dneh niso prizanesli niti pevki in voditeljici Rebeki Dremelj oziroma njeni hčerki Siji. Rebeka je namreč kar prek facebooka sporočila, da so zmagali virusi, a ne za dolgo. Ampak nekaj dni bosta vseeno v bolnišnici.

Oboževalci jima seveda želijo čimprejšnje okrevanje, nekateri pa so »posavskemu multipraktiku« priporočili tudi nekaj preprostih receptov za dvig odpornosti.