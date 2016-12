Rebeka Dremelj in njeni princeski: Sija bo močna ženska

Zagotovo najbolj pričakovan estradniški dojenček leta je bila Sija, druga hčerka Rebeke Dremelj, ki se je rodila 3. decembra v brežiški porodnišnici. Rebeka je veselo novico delila tudi na svojem facebook profilu, prav tako prvi obisk starejše sestrice, ki je dojenčico nestrpno pričakovala. Utrujena po carskem rezu in predvsem zelo srečna novopečena mamica se je odločila, da izjav za medije iz porodnišnice tokrat ne bo dajala, saj si želi v miru ujeti nov družinski ritem. Tako kot Šajana, ki je septembra letos upihnila štiri svečke, je tudi sestrica dobila neobičajno ime. Ime Sija je arabskega porekla, ena od njegovih različic je pri nas bolj znana Asja, pomeni pa zdravnica. »Sijina osebna števila opisujejo osebo z mehkim in sočutnim srcem, ki bi želela predvsem pomagati vsem v stiski,« pravi numerologinja Lili Sorum. »V osebnih številih male Sije se pojavi mojstrsko število 11/2, ki opisuje njeno nežno in senzibilno plat in simbolizira duhovnega sporočevalca z močno intuicijo. Pomembno je, da v vnemi po humanitarnosti ne pozabi biti nežna tudi do sebe,« pravi Lili Sorum. Obe s sestro Šajano imata močni števili, obe bosta močni ženski, ki se bosta znali postaviti zase. Njuni imeni se lepo dopolnjujeta, tam, kjer je Sija bolj čustvena, je Šajana bolj razumna in obratno. Deklici bosta druga drugi ne le sestrici, temveč tudi učiteljici.

