Rebeka Dremelj: Nazadnje sem pred kratkim izvedela, da sem ponovno noseča

Zagotovo je Rebeka Dremelj tudi ena izmed najbolj uspešnih slovenskih misic, ki je dokazala, da se s trdim delom da dobro usklajevati uspešno poslovno, glasbeno kariero in družinsko življenje. Znana je predvsem po svoji pozitivni energiji, odprtosti in nalezljivem nasmehu.

Ob kateri uri vas zbudi budilka?

Zjutraj me že skoraj devet mesecev zbuja najbolj nasmejana, luštkana in prijazna mala budilka Sija. Čeprav je skoraj vedno kakšno uro prezgodaj, me, še preden spijem kavo, tako razveseli, da mi sploh ni težko vstati. Tudi pred njenim rojstvom sem bila vsak dan pokonci najkasneje ob sedmih.

O čem zadnje čase pogosto premišljujete?

Kako hitro minevajo dnevi, sploh takrat, ko se imamo lepo. Razmišljam, da se je poletje obrnilo en dva tri in da je pred vrati že Šajanin peti rojstni dan, čez tri mesece bo minilo že eno leto, odkar je našo družinico popolno dopolnila še Sija. Včasih bi kar za kakšen mesec ustavila čas.

Kdaj ste nazadnje jokali in zakaj?

Nazadnje sem na srečo jokala od smeha. Na kampiranju s starši in otroki naše skupine v vrtcu smo se super zabavali. Pekli smo koruzo, penice in hrenovke na palicah nad žerjavico in zgodilo se je nekaj simpatičnih prigod s hrenovkami, ki so nas vse nasmejale do solz. To so res neprecenljiva in simpatična doživetja. Jokala sem tudi na poroki drage prijateljice. Na srečo zadnje čase jokam le od smeha in sreče.

Katere tri stvari so vedno v vaši torbici?

V moji torbici je vedno nekaj nujnih ličil, telefon, mySpirit by Rebeka parfum in steklenička vode. Zadnje čase pa še dudice, vlažilni robčki, pleničke, igračke, slinčki.

Kaj je vaš največji dosežek v življenju?

Preden sem postala mama, bi verjetno na prvo mesto postavila kak drug dosežek, zdaj pa brez oklevanja povem, da sta to Šajana in Sija. Seveda sem ponosna tudi na naslov miss Slovenije, nastop na Eurosongu in zadnja leta tudi na lepe uspehe naše parfumarne MySpirit, ampak moji dekleti sta zame vseeno moj največji dosežek. Če bosta v življenju zdravi in srečni, bom pa še toliko bolj vesela.

Kdaj ste nazadnje ostali brez besed in zakaj?

Za začetek moram povedati, da ne ostanem prav pogosto brez besed. Najbolj mi vzame sapo, kadar mi Šajana 'nazaj servira' kakšen moj stavek in ga celo na pravem mestu uporabi. Ah, otroci res vse vidijo in slišijo ter vpijajo vase kot gobe, pa če gre za dobre ali slabe zadeve. Zato vedno razmišljam, o čem govorim pred njo in na kakšen način, saj se zavedam, da smo starši njihovi največji vzorniki.

Kateri trač o vas vas je nazadnje nasmejal?

Nazadnje sem pred kratkim izvedela, da sem ponovno noseča. No, to mi ni bilo preveč smešno, saj to pomeni, da moram malo bolj paziti na prehrano in začeti migati.

Kaj je najdražja stvar, ki ste si jo privoščili v tem letu?

Ne spomnim se, kaj je bilo najdražje, kar sem si privoščila, vem pa, kaj je bilo najdražje, kar sem privoščila hčerki. Lesena igrala in hiška, bolje rečeno hiša!

Kaj je bila najbolj neprijetna situacija v življenju, v kateri ste se znašli?

Če izvzamem bolezen, je bilo verjetno to takrat, ko so naju s Sandijem oropali. To je bila res neprijetna izkušnja, ki je nikomur ne privoščim.

Katera jed je vaša specialiteta?

Moja specialiteta? Da rezerviram mizo v dobri restavraciji. Samo šalim se. Kadar imamo večje družinsko kosilo pri nas, se vedno lotim novih kulinaričnih podvigov, da si maksimalno zakompliciram življenje. Ampak moram reči, da se je do zdaj prav vedno srečno izšlo.

