Rdeč pulover in kratki lasje. Prepoznate slovensko pevko?

Pevka Natalija Verboten v otroštvu ni poznala Božička, se je pa vsako leto iskreno veselila daril, ki sta jih nosila Miklavž in dedek Mraz. Nikoli ne bi uganili, da je na fotografiji simpatična pevka, ki je bila kot deklica kratkolasa, prav nič dekliško oblečena, vendar že takrat nasmejana in navihana. Pevka odkrito pove, da obožuje december in praznični čas, zato s svojima sinovoma že od njunega rojstva obiskuje prireditve za otroke, na katerih dobri možje obdarujejo najmlajše. Sicer pa je december Nataliji ljub tudi zato, ker takrat praznuje rojstni dan.

