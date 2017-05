Razvpitemu podjetniku grozi do osem let zapora?

Danes natančno opoldne bo pred sodnika stopil Rajko Hrvatič, znani primorski podjetnik, skupaj z drugimi. Kot je razvidno iz objave na spletni strani sodišča, jih bremenijo goljufije na škodo Evropske unije.

V 229. členu kazenskega zakonika je zapisano:

»Goljufija na škodo Evropske unije

229. člen

(1) Kdor se izogne odhodkom, s tem da uporabi ali predloži lažne, nepravilne ali nepopolne izjave ali dokumente ali ne razkrije podatkov in tako poneveri ali neupravičeno zadržuje ali neustrezno uporabi sredstva splošnega proračuna Evropske unije ali proračunov, ki jih upravlja Evropska unija ali se upravljajo v njihovem imenu, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do treh let.

(2) Enako se kaznuje, kdor pridobi sredstva z dejanji in iz proračunov iz prejšnjega odstavka.

(3) Če je bila z dejanjem iz prejšnjih odstavkov pridobljena velika premoženjska korist ali povzročena velika premoženjska škoda, se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

(4) S kaznimi iz prejšnjih odstavkov tega člena se kaznujejo vodje podjetij ali druge osebe, ki so pooblaščene za sprejemanje odločitev ali nadzor v podjetjih, če omogočijo ali ne preprečijo kaznivih dejanj storilcem iz prejšnjih odstavkov, ki so jim podrejeni in delujejo v imenu podjetja.«

Luksuzna vila iskala lastnika

Luksuzna vila iskala lastnika

Pred časom smo poročali, da je podjetnik, ki je bil pred leti poročen z manekenko Dašo Podržaj, prodajal svojo luksuzno vilo na Primorskem. Cena je znašala vrtoglavih šest milijonov in pol. Kupca takrat ni našla, ni pa znano, ali se je lastništvo rdeče nepremičnine do danes morebiti že spremenilo.