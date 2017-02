Razšel se je znani slovenski par, ona z izjavo šokirala

Še konec oktobra sta bila modna oblikovalka Nina Šušnjara in njen srčni izbranec, plesalec Anže Zalar, videti srečna in zaljubljena do ušes. A zdi se, da njuna sreča po tistem, ko smo ju opazili na tednu mode, ni več dolgo trajala. Nina se je v tistem času še pohvalila, da je njen dragi diplomiral na ljubljanski pravni fakulteti, nato pa nikjer več ni bilo opaziti njune skupne fotografije.

Nina je za Žurnal24 potrdila, da je njunega razmerja konec in da sta se z Anžetom razšla že pred časom. »Včasih pride do trenutka, ko določene situacije in ljudi enostavno prerastemo,« je povedala.

Molčal že na začetku

Nina in Anže sta bila par skoraj pet let, in sicer se je njuno razmerje začelo sredi leta 2012, Anže pa je tedaj za naš portal povedal: »Oba z Nino meniva, da osebnega življenja ne bova izpostavljala medijem, zato se bova tudi v prihodnje izogibala vprašanjem o naju. Vse, kar lahko povem, je, da sva par že dobrega pol leta in da se imava zaljubljeno.«

Njuna ljubezenska pravljica je bila videti taka, a žal nimajo vse srečnega konca.