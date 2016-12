Razočarani Denis: Pokazalo se je, kako pokvarjeni so Slovenci

Zmagovalec prve sezone Kmetije: Nov začetek Denis Toplak ni skrival, da močno navija za Matjaža. A njegovemu favoritu so gledalci namenili majmanj glasov, kar je pomenilo, da do arene sploh ni prišel. In prav to je Denisa močno ujezilo.

»Jezen sem zaradi glasovanja, saj Slovenci ves čas poudarjajo, da mora enkrat v šovu zmagati Slovenec. No, pustimo to, da je sedaj zmagala Adriana. Toda, da so Ilić Zari, pa nimam nič proti njej, namenili več glasov kot Matjažu, je čudno. Pokazalo se je, kako pokvarjeni so Slovenci in nekomu želijo slabo. Na koncu sem navijal za Adriano, samo, da ni zmagala Zara. Ljudje so konec koncev videli, da je bila hinavska in tudi sama je priznala, da je igrala,« je povedal Denis.

Drama v finalu: Matjaž v solzah, padel je udarec

Tudi Denis je opazil Matjaževe solze. »Pristopil sem k njemu in ga potolažil. Življenje gre naprej. Sem mu pa svetoval, naj odigra loto, mogoče pa zadane,« nam je še povedal Denis, ob tem pa dejal, da bo Matjaž potreboval dolgo časa, da bo prebolel takšen poraz.