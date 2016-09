Razneženi rocker: Tomi Meglič tudi zajoče

Na zunaj neomajen, trdoživ rocker, v srcu pa čustven in tenkočuten moški. Vse to je Tomi Meglič, pevec skupine Siddharta, ki svojih čustev ne izraža le na odru, ampak tudi med gledanjem slovenskih športnikov. Izvedeli smo namreč, da je med spremljanjem olimpijskih iger večkrat zajokal ob uspehih naših šampionov, še posebno ko je v Riu zadonela Zdravljica. Ni skrivnost, da je velik ljubitelj športa, pogosto s fanti pričakajo naše tekmovalce ob vrnitvi z različnih prvenstev. Njegova Tara je ob opazovanju svojega dragega, kako navija, trepeta, se veseli in joče ob vrhunskih rezultatih posameznikov ali ekip, tako spoznala še drugo plat Tomija, ki potrjuje, da so pravi rockerji v resnici najbolj nežne duše.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«