Raznežena Rebeka Dremelj

Rebeka je pred dobrim mesecem rodila drugo hčerko Sijo, zato seveda ni načrtovala delovnega silvestrovega. »No, eden izmed mojih prijateljev se je pošalil, da če bi rodila kakšna dva meseca prej, bi zagotovo že nastopala,« je povedala v smehu. Novo leto je pričakala pri prijateljih. »Bilo nas je osem odraslih in osem otrok, ki so noreli kot zmešani. Sije pa to ni niti malo motilo in je spala, kot da se ne dogaja nič. Tudi sicer je zelo pridna dojenčica, že od prvega dne ima svoj urnik in res sem navdušena. Šajana je odlična starejša sestrica, prav nič ljubosumna, in prva stvar, ki jo naredi, ko pride domov, je, da Siji pritisne poljubček,« pravi Rebeka, ki se bo v javnosti prvič po porodu pojavila 15. januarja, ko bo snemala finale oddaje Glasbeni skavt, saj jo k temu obvezuje pogodba.

Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.