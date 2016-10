Razkrivamo! V pripravi novi Survivor, iščejo še lokacijo

Resničnostni šov Survivor podira vse rekorde, njegova gledanost je presegla celo najbolj optimistična pričakovanja njegovih snovalcev. Survivor ni le najbolj gledani šov pri nas, spremlja ga celo več gledalcev, kot jih je zvestih nanizankama Usodno vino in Ena žlahtna štorija, kos mu ne bi bil niti junak poletja Gorski zdravnik.



Ker je preživetveni boj na Filipinih pri nas tak hit, po naših zaupnih informacijah v strogi tajnosti že nastaja novi Survivor, lokacija katerega pa še ni znana. Kot kaže, se novi bojevniki za preživetje ne bodo borili na Filipinih, ni pa še jasno, ali bodo morda v borbo povabili (tudi) VIP-izbrance.



No, letošnji tekmovalci pa se še vedno borijo za končno nagrado 50.000 evrov, čeprav je snemanje že končano in so se vrnili v domače okolje. Nekateri med njimi se kar precej družijo in tako so minuli petek Simona Potočar s svojo psičko Tequilo, Teja Kralj, Teja Pangerc in Brina Skornšek pretekle kar 22 kilometrov na teku Mali koraki za velik cilj, v soboto pa so proslavili še 30. rojstni dan Sare Dolžan. Medtem ko so dekleta dobrodelna, pa mišice skupaj klešeta tudi Luka Pašič in simpatični Ajdovec Franko Bajc, da bosta na končno oddajo in razglasitev zmagovalca, ki bo v začetku decembra, spet prišla v vrhunski pripravljenosti.

