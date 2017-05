Razkrivamo: Tanja in Miki na istem naslovu že od 2009

Zadnje dni najbolj razvpita slovenska popevkarica Tanja Žagar, naša revija Suzy je ekskluzivno razkrila, da naj bi čez nekaj mesecev postala mama, ima že osem let isto hišno številko kot njen menedžer Mihailo Šarac - Miki. Če smo povsem natančni, Tanja in Mikijevo podjetje Studio Gong imata, tako razkriva zemljiška knjiga, od 23. decembra 2009 stanovanji v eni najbolj prepoznavnih ljubljanskih zgradb značilne trikotne oblike blizu železniške postaje. Celo ura vpisa v zemljiško knjigo je enaka: 14:25:00.



Po neuradnih informacijah našega spletnega portala www.slovenskenovice.si naj bi bil prav pevkin menedžer oče dojenčka, ki je na poti. Pevka, ki bo 1. julija dopolnila 35 let, uradno o partnerju nikoli ni povedala kaj veliko. Največkrat smo ob novici, da je noseča, prebrali naslednje besede: »Nimam želje ali potrebe po tem, da bi svoje partnersko življenje delila z mediji, zato tega ne počnem. To je stvar mene in mojega partnerja in želim, da tako tudi ostane. Da pa ne boste preveč v skrbeh zame – rada in veliko se crkljam.«

