Razkrivamo, kakšen bo konec šova The Biggest Loser

Pred nami je sklepno dejanje, veliki finale šova The Biggest Loser Slovenija. V finalni oddaji, ki bo jutri ob 20. uri, bomo lahko še enkrat videli vseh 16 tekmovalcev in se prepričali, kdo je tudi po odhodu domov še naprej treniral in vztrajno izgubljal kilograme.

V finalu tekmovalce že čakajo nagrade. Prvo v višini 50 tisoč evrov oziroma tisoč evrov za vsak izgubljeni kilogram bo osvojil tisti od štirih finalistov, med katerimi so Iztok, Indira, Bojan in Aleksander, ki bo do finalne oddaje izgubil največ kilogramov.



Nagrada čaka tudi enega od tekmovalcev, ki je že izpadel, vendar je bil doma med vsemi izpadlimi pri hujšanju najuspešnejši.

Tretji nagrajenec, izbran med vsemi tekmovalci, pa bo dobil naziv Zmagovalec občinstva. To bo tisti, ki je najbolj navdušil gledalce in seveda za to prejel največ glasov, so nam še pojasnili na Planet TV.