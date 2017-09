Razkrivamo: Kaj bo počel, ko ga ne bo?!

Malo slovenskih glasbenikov se lahko pohvali s takšno ekipo, kot si jo je ustvaril Jan Plestenjak. Njegova spremljevalna skupina je postala čisto prava družina, brez katere si ne zna več zamišljati življenja. »Med nami se je razvila ljubezen, ki se zrcali na odru, med nastopi, nabitimi s čustvi. Presrečen sem, da so vsi člani zasedbe doumeli bistvo pesmi, ki je veliko več, kot le glasba in besedilo, veliko več od nas samih, in da smo glasbeniki v službi teh songov, da jih podarimo ljudem. Med nami ni nobenega egoizma ali kot pravim temu, izletov v nedovoljeni položaj, ko bi se kdo iz benda želel peteliniti. Do vseh imam enak odnos, ne obravnavam jih kot najemne sile in nikoli ne govorim v ednini, ampak rečem, da pridemo na nastop. Tudi s tehnično ekipo, sestavljeno iz 16 ljudi, smo stkali pristen odnos, zato mi je hudo, da se do nadaljnjega ne bomo tako pogosto družili,« potoži Jan, ki je za ta namen pripravil veliko poslovilno zabavo na Obali. S tem se je poklonil vsakemu posamezniku, ki pripomore, da so njegovi koncerti nekaj posebnega.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«