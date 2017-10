Razkrivamo ganljive zgodbe tekmovalcev šova The Biggest Loser

»Občutek imaš, ko greš po ulici, da se vsi obračajo za tabo. Tako misliš, pa se v resnici ne.«

»Daj, umakni se, prasica debela! To ni parking za debele!«

»V šoli so me zafrkavali. A raje sem se razjokala doma kot pred njimi, da ne bi pokazala, da me to prizadene.«

»Fant mi je rekel, da ga fizično ne privlačim več.«

Tako so svoje izkušnje opisovali tekmovalci novega resničnostnega šova The Biggest Loser, ki ga vrtijo na Planet TV. Skupno jim je, da si želijo izgubiti kilograme. Skozi sito so jih doslej spustili 17, a eden od njih kljub temu ne bo prečkal praga hiše, kamor se bodo vselili novega življenja z manj kilogrami željni. Na poti jim bosta kilograme pomagala izgubljati trenerja Nataša Gorenc in Jan Kovačič.

V prvi oddaji je bilo predstavljenih prvih pet potencialnih tekmovalcev. Redki so bili, ki se jim ob poslušanju srce parajočih zgodb niso orosile oči. Njihove zgodbe najdete na povezavi .