Razkrivamo dobičke: toliko služijo naši glasbeniki

Obračunsko leto je že za nami in znani so zneski, ki so jih slovenski glasbeniki pospravili v žep. Za nekatere je bilo lansko leto uspeš-nejše od predlanskega.



Potrebuješ na vrhu



Med slednje se zagotovo ne uvršča Jan Plestenjak, ki je lani s petjem v žep pospravil 140.048 evrov, dobrih 40.000 evrov manj kot leto pred tem. Očitno drži, da je v Sloveniji bolje biti gostinec kot glasbenik. Plestenjak in Boštjan Menart, solastnika podjetja, ki se ukvarja z gostinstvom, v katero sta se skupaj podala pred nekaj leti, sta si razdelila 1.259.3232 evrov. Med največje zaslužkarje slovenske glasbene scene lahko zagotovo uvrstimo čuka Jožeta Potrebuješa, ki je lani v primerjavi s predlanskim letom zaslužil trikrat več, in sicer uradni znesek po podatkih Ajpesa znaša 623.019 evrov.

