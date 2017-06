Razkrivamo: Chuck Norris v Slovenijo kot ambasador

Na začetku maja se je pri nas spisala zgodba mitskih razsežnosti. Na brniška tla je namreč priletela zvezda borilnih veščin in (filmski) junak brez primere Chuck Norris, ki mu v vicih pripisujejo nadnaravne sposobnosti. A čeprav je med slednjimi verjetno tudi sposobnost nevidnosti, so ga videli zdaj na tem, zdaj na onem koncu naše dežele. En trenutek je gledal z Ljubljanskega gradu, nato naj bi ga ljudje uzrli na Gorenjskem, tretjič pa na Celjskem. Četudi je obisk potekal v strogi tajnosti, je našim novinarjem vendar uspelo – ne tudi uradno potrjeno – izvedeti, da ga je v naše loge pripeljalo snemanje avtomobilističnega oglasa, najverjetneje za Fiatova dostavna vozila. Očitno se novinarsko pero Slovenskih novic ni zmotilo, saj je igralčevo novo vlogo obraza Fiatovih dostavnikov zdaj potrdil tudi italijanski avtomobilski velikan.



Odločen. Zanesljiv. Dinamičen in neizmerno sposoben. S temi odlikami naj bi se ponašal Chuck. In te lastnosti naj bi odlikovale tudi Fiatova vozila. Zatorej res ni boljšega in primernejšega za vlogo ekskluzivnega ambasadorja Fiatovih dostavnih vozil – ducata, dobla, fiorina, talenta in terenskega tovornjaka fullback. Tako so razmišljali pri Fiat Professionals in dodali, da nikakor nista škodili niti Norrisova izjemna prepoznavnost in priljubljenost, saj je s svojimi »neverjetnimi, ironično surrealnimi dejanji dosegel izjemno široko publiko, ki mu je iz kar 45 držav sveta prinesla skoraj šest milijonov in pol všečkov na njegovem profilu na facebooku«. In verjetno zdaj vsaj toliko ljudi – vključno z naših dveh milijonov prebivalcev – že nestrpno čaka, da se bo oglas, ki so ga snemali pri nas, začel vrteti na malih zaslonih, prvič enkrat v tem mesecu. Vsekakor bo zanimivo videti, kako je izjemne lastnosti dostavnikov prikazal in kakšnih neverjetnih podvigov se je lotil moški, ki sicer sploh ne potrebuje dostavnikov in poltovornjakov, saj ni stvari, ki je ne bi mogel prenesti ali zvleči sam s svojo golo močjo.