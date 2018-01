Razkrili prvega zvezdnika plesnega šova

Dejan Krajnc. Foto: Pro Plus

Spomladi se na male zaslone vrača plesni šov Zvezde plešejo, komercialna televizija pa je že razkrila prvega zvezdnika, ki se bo sukal po plesnem parketu. To je Dejan Krajnc, klarinetist in pevec Poskočnih muzikantov, radijski moderator in televizijski voditelj pa tudi lastnik ene najslavnejših pričesk pri nas.

Dejan ima menda številne talente, izzivov pa se ne boji. Če ni na odru, se vrti na veselicah, saj je plesa kot narodno-zabavni glasbenik vajen.