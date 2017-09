Razigrani dvojčici pod plesnim odrom

Jurij Batagelj je pred več kot desetletjem zbral plesalce latinskoameriških in standardnih plesov ter ustvaril enkratni plesno-umetniški spektakel, plesno predstavo Dance Amore, ki je šestkrat napolnila Gallusovo dvorano Cankarjevega doma in dvakrat eno največjih kongresnih dvoran v južni Evropi, NDK, gostovala je tudi na Velikem odru Festivala Lent. Plesno predstavo so zdaj nadgradili, pridružili so se ji plesni prijatelji drugih plesnih zvrsti (jazz in hip hop), jo postavili na oder Cankarjevega doma in napolnili dvorano.

Plesni spektakel sta umetniško obogatila Zala Smolnikar, ki je nastopila v vlogi jazz pevke, in Domen Valič v vlogi pripovedovalca.

Videti je, da direktor in umetniški vodja Festivala Ljubljana Darko Brlek prav pogreša predstave in koncerte, na katere se je navadil skozi poletje v okviru Festivala Ljubljana, zato se je v spremstvu partnerice Janje Lamberger sproščeno udeležil tudi tega dogodka.

10 let in še nekaj je stara plesna predstava.

Priljubljena štajerska igralka Urška Vučak Markež, ki smo jo spremljali v oddaji Zvezde plešejo, je že med tekmovanjem pokazala, da jo je ples zvabil v svoj objem in da je uživala v pripravi tedenskih nastopov. Zapleši Ljubezen! je zagotovo eden pomembnejših plesnih spektaklov, ki se ga ne zamudi, zato ga je obiskala v spremstvu moža Matjaža Markeža.

Tara Zupančič, ki je ob Petru Polesu vodila oddajo Zvezde plešejo, se je prav tako udeležila predstave. Opazili smo, da se težko poslovi od poletja, saj je oblekla elegantni črn kombinezon s kratkimi hlačami, ki mu je dodala črne čeveljce in črno torbico. Črnino je razbila z barvno jaknico. Nikjer pa nismo zasledili njenega Tomija, ki jo zadnje čase vedno spremlja. Mar ne mara plesa?

Izjemno dobre volje sta bili dvojčici Irena in Leticia, prva je operna pevka, druga arhitektka, ki ne moreta druga brez druge. Njuna sestrska povezava je zelo močna, kar se kaže tudi v njunem pogostem skupnem obiskovanju dogodkov. Kot je videti, sta obe ljubiteljici glasbe in plesa. In rumene barve.