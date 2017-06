Razhod in čustvena kriza: oče pomaga Ani Dolinar

Medtem ko se večina igralcev Ene žlahtne štorije pripravlja na snemanje nove sezone, se je Ana Dolinar odločila, da prekine sodelovanje v tej priljubljeni nadaljevanki na Planet TV. Skoraj vsi člani ekipe so nam zaupali, da je za njimi zelo naporno obdobje, v katerem so se zbližali in postali prijatelji, hkrati pa so imeli bore malo časa zase in svoje družine

»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«