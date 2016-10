Razgrabili vstopnice, Cirque du Soleil napovedal še dodatno predstavo

Zanimanje za spektakularno oktobrsko predstavo Cirque du Soleil v ljubljanskih Stožicah je preseglo vsa pričakovanja. Po skoraj že razprodanih štirih Varekai predstavah si lahko od danes dalje že zagotovite svojo vstopnico tudi za peto izvedbo, ki se bo zgodila v nedeljo, 16. oktobra, ob 13. uri. Organizatorji so ob navdušenju slovenske in tuje publike tako le teden dni pred prihodom svetovno znane artistične skupine poskrbeli, da si bo prvo Cirque du Soleil predstavo v Sloveniji lahko ogledalo čim večje število navdušencev. Če svoje vstopnice še vedno nimate, lahko torej izbirate med kar petimi termini: petek, 14. 10., ob 20.00; sobota, 15. 10., ob 16.30 in 20.00; nedelja, 16. 10., ob 13.00 in 16.30. Svoje mesto si lahko zagotovite na https://www.cirquedusoleil.com/, Eventim.si ali katerem od prodajnih mest Eventima.

Do vstopnice pa lahko pridete tudi ob naši pomoči, saj bomo za spektakularno predstavo podelili 10 vstopnic. Za več informacij o nagradni igri in sodelovanje v njej kliknite .

Lyndal Plum, vodja predstave Varekai, pred prihodom v Slovenijo z navdušenjem dodaja: »Preprosto komaj čakamo, da izkusimo to čudovito deželo in da spoznamo ter končno nastopimo pred slovensko publiko.« Veličastni kanadski artisti sicer v svojih nepozabnih šovih združujejo presežek plesa, glasbe, gledališča, kostumografije, predvsem pa neverjetnih in dih jemajočih akrobacij. Izjemna produkcija Varekai je gostovala že v prek 130 mestih in 23 državah vsega sveta, ogledalo pa si jo je že skoraj 10 milijonov ljudi. Spektakularni večer vam bo pričarala mednarodna zasedba 50 artistov in glasbenikov, ki prihajajo iz kar 19 držav. Uživali boste v nepozabnem letu Ikarusa, gruzijskem plesu, ruskih gugalnicah, gimnastičnih prvinah, predstavi na hoduljah, v Cirque du Soleil šovu pa seveda ne manjka niti unikatnih in nadvse zabavnih klovnov!