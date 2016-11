Rašo in Maja Nesterović na akcijskem zmenku

Dolgoletni kapetan slovenske izbrane vrste in generalni sekretar Košarkarske zveze Slovenije, zdaj že upokojeni košarkar Rašo Nesterović, skupaj z ženo Majo večino prostega časa posveča družini. Skrb za štiri otroke ni majhen in preprost zalogaj, in da bi bila družina srečna in zadovoljna, si morata tudi Rašo in Maja kdaj vzeti čas zase. Simpatična zakonca smo srečali na premieri kriminalke Jack Reacher: Nikoli se ne vrni. Nad pustolovščino o številnih zarotah s Tomom Cruiseom v glavni vlogi sta bila zakonca navdušena, nato pa sta pohitela domov k malčkom.

Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.