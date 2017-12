Radu Muleju je žal

Rado Mulej, ki zadnje čase povzroča preglavice predvsem znanim Slovencem, ki jih skupaj z ekipo Radia 1 zbuja ob skoraj nečloveških urah, je človek pozitivnih misli, zato vsako stvar, četudi je včasih negativna, obrne na šalo. »Življenje je le kratek postanek na Zemlji, zato ga preživimo nasmejani in 'nafilani' s pozitivo,« pravi Rado, ki nam je zatrdil, da se tudi doma trudi biti duhovit. »Ves čas se smejimo in jaz sem tisti, ki jim velikokrat zakuha kakšno smešno neumnost,« priznava Rado, ki pa mu je srčno žal, da se ljudje vedno manj smejijo. »Težav ni, so le manjše težavice, ki so laže rešljive. Zjutraj, ko se zbudite, si nadenite nasmešek in ga nosite ves dan, obljubim vam, da vam bo lepše!« nas je z optimizmom nadahnil Rado.

