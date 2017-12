Rado odpeljal Žabico, zdaj dih jemlje Sandra

Zadnje mesece najbolj želena slovenska vizažistka Svetlana Cigoj, ki jo je Rado Mulej v Zmenkarijah naredil za voditeljico in jo prekrstil v Žabico, je že skoraj pozabljena. Morebiti še bolj kot oddaja, ki sta jo vodila Rado in Žabica, je bila zanimiva zgodba, kako sta začela sodelovati. Rada je Žabica ličila pred oddajo in duhoviteža je prešinilo, da bi postavno blondinko vzel za sovoditeljico.



No, skupna sreča je trajala le malo časa, oddaje že več dva meseca ne snemajo več. A televizijski gostje, ki so ostali brez Žabice, so, tako je slišati s TV3, danes v še nežnejših rokah. Svetlanino mesto je namreč zapolnila Sandra Begič, ki jo tisti, katerih videz izboljšuje pred nastopi, ocenjujejo kot še privlačnejšo od Svetlane. Bila naj bi namreč še bolj ženstvena in bujnejših oblin.



Sandra je včasih delala v zdravstvu, zato ji delo z ljudmi ni tuje, zdaj pa ima v BTC svoj lepotni salon. Tja poleg televizijcev zahajajo največje slovenske glasbene zvezde, denimo Alya. Sandra sicer ni zgolj lepa, rada tudi počne stvari, s katerimi pomaga drugim. Tako se je odločila del kariere posvetiti trajnemu ličenju obrvi, s čimer pomaga tistim, ki so jih izgubili zaradi kemoterapije ali opeklin.