Rado in njegova postavna hči: Lina je moj briljant

Malokdo se zaveda, kako čudovito hčerko ima naš frizer, voditelj in igralec Rado Mulej. Zasebnega življenja ne obeša na veliki zvon, zato smo še toliko bolj veseli, kadar z nami deli družinske fotografije. Tokrat je ponosno pokazal postavno hčerko Lino Jakolin, za katero pravi, da je njegov največji uspeh doslej. »Lina je prava princesa, moj briljant in zlata hčerka. Imava veliko skupnega, predvsem pa se rada smejeva istim šalam in včasih se zdi, da je njen odštekani očka še bolj otročji od nje. Na maturantskem plesu smo se zbrali vsi in ponosno sem jo gledal, v kakšno mlado damo se je razvila. Neskončno jo imam rad, iz vsega srca, in neizmerno sem ponosen nanjo. Velik poklon pa dajem tudi njeni zlati mami Saši ter legendarnemu očimu Klemenu,« ne skriva navdušenja nad svojo prikupno maturantko.

