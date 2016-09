Rado Mulej se je maščeval Denisu Avdiću

Rado Mulej in Denis Avdić sta se pošalila. Foto: Mediaspeed

Radijski voditelj Denis Avdić je velik šaljivec. Tokrat se je z ekipo lotil raziskave, ki je pokazala, da že vsak tretji telefon uporablja ponoči. Denis je preizkusil teorijo in poslal sporočilo Boštjanu Žagarju, organizatorju trženja na Radiu 1, rokometašu Urošu Zormanu in predsedniku države Borutu Pahorju.

Zadevo je seveda popestril in v eter večkrat povedal telefonsko številko Rada Muleja, ki je po tem dobil skoraj 1500 sporočil. Mulej pa Avdiću ni ostal dolžan in je v eter izdal njegovo telefonsko številko in sledila je poplava sporočil.

»Pi*ka ti mate**na,« je na Muleja rohnel Avdić, medtem ko so mu oboževalke neutrudno pošiljale sporočila.