Rado Mulej bo iskal vroče poletne romance

Rado Mulej, igralec, komik, frizer, velik šaljivec in še marsikaj drugega, se bo kmalu znašel v povsem novi vlogi. Stopil bo namreč v čevlje voditelja oddaje Zmenki na TV3, v kateri bo razbijal napetost tekmovalcev in jim pomagal poiskati sorodno dušo. Nikoli se ne ve, mogoče pa se bo zaradi jezičnega Rada kakšen par celo poročil! In kaj na vse skupaj pravi on? »Vrhunsko, končno bomo zvišali nataliteto Slovencev!« je povedal v svojem slogu in o zmenkih in samskosti dodal, da je edini recept zoper samsko življenja, da se vsi prijavijo v oddajo. »Pridite k meni, da vas spravim skupaj,« Rado, ki je kljub ženski družbi še vedno samski, poziva vse samske.

