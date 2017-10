Radijec priznal: Nekajkrat sem bil na robu joka

Radijec Uroš Bitenc in žena Antea sta postala starša. Rodila se jima je deklica, ki je ob porodu tehtala nekaj manj kot tri kilograme, v dolžino pa je merila 48 centimetrov. Čeprav porod ni bil kratek, je bila to nepozabna, najlepša in najbolj čustvena izkušnja za oba, nam je zaupal Uroš, ki je bodril in zabaval pogumno Anteo.



»Ne razumem moških, ki padajo skupaj in te svarijo, da ne smeš kukati 'tja dol', ker potem nikoli več ne boš seksal. Zame je bilo vse skupaj prečudovito, od sreče sem kar skakal!« pravi novopečeni očka. Z Anteo do zadnjega trenutka nista vedela, katerega spola je otrok, ob pogledu na črnolaso deklico pa ga je preplavil val čustev. »Nekajkrat sem bil na robu joka,« nam je priznal in še zaupal, zakaj sta se z Anteo odločila za ime Ula Sijaj. »Ime Ula nama je predlagala mama od Anteine prijateljice, ker je Ula lahko okrajšava za 'Uroš ljubi Anteo'. Ideja se nama je zdela odlična. Sijaj pa zato, ker nama je bilo všeč ime Sija.« Sicer pa je Uroš ob tem še priznal, da je prvič v življenju v naročju držal dojenčka. »Vedno sem imel zelo dober izgovor. 'Šparal' sem se za svojega otroka.«

