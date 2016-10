Radijec osramotil lepotičko: Sem Katarina, sem blond in sem neumna

Slovenska starleta Katarina Benček je besna na radijskega moderatorja Uroša Bitenca. Kot kaže, si je radijec na nedavni premieri filma Inferno privoščil malo preveč in pred polno dvorano Koloseja osramotil lepotičko. Njegova izjava jo je tako razjezila, da je Katrina svojo jezo izlila na facebooku in povedala, kar ji očitno že dolgo leži na duši.

Preberite, kaj je zapisala (v izvirniku)

»Sm Katarina, sm blond, rada hodm urejena po svetu, skrbim za svoj videz in sem NEUMNA! Kaj pa drugega. To je edin možna varjanta. Knjigo še od daleČ videla nisem, kaj šele, da bi znala kaj pametnega povedat. To je ta TIPIČNI predalček s katerim se srečujem in v katerga me večina ljudi vztrajno tlači. Ljudje, ki si niso vzeli teh 10 min časa za razmiselk, kaj res vedo o meni, ali meni"podobni punci" iz tega predalčka.

Učeri sem se odpravila na premiro filma Inferno, radia Antena ter se srečala z opazko voditelja, ko sem dvignila roko na njegovo vprašanje, kdo je prebral knjigo omenjenga filma. Voditelj je zagledal mojo roko iz njegovih ust pa je zletelo "Katarina Benček koga pa ti farbaš da bereš" nekaj v tem smislu... in to pred polno dvorano v Koloseju. No pa sem spet tam, v tem predalčku. Dragi Uroš Bitenc, da boš naslednič malo bolj previdno in preudarno uporabiu svoje besede... ti bom dala nekaj iztočnic za začetek. Če začnem samo pri knjigah - posedujem kar celo zbirko Harry-ja Pottra, v slo in angleščini, trilogijo Millennium, nekaj knjig Muarakmija, Hemingwaya, trilogijo Iger Lakote (lahko pišem do jutri ta seznam)... in JA mam tud Da Vincijevo sifro, pa tudi Angle in demone. Sm želela še tretjo knjigo v svoji zbirki, napaka, očitno... no pa nej povem še to, če smo že pri nekih intelignečnih meritvah, da sem pisala matematiko na maturi 98%, igrala klavir 8 let, aja in tud vedno končala z odliko...nč tazga a ne? Pričakovano a ne? Iskreno se sprašujem za koga zdej to pišem in zakaj, ampak čist preprosto zato, KER SEM SITA TEGA PREDALČKA! Tako, da hvala Uroš Bitenc, za spodbudo, ker drugače nikoli ne bi napisala ta poust... je pa vsekakor hvale vreden tvoj smisel za humor, ki podira vse meje :D BTW, naslov za dostavo knjige dobiša v inbox! Hvala!«