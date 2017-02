Radi gledate to informativno oddajo? Danes vas čaka veliko presenečenje

Anja Markovič se bo že danes pridružila kolegoma Jerici Zajc Šušteršič in Mirku Mayerju pri vodenju informativnih oddaj Planet TV. Vrača se v znano okolje, saj se je v preteklosti v tej nalogi že preizkusila: »Novinarstvo je nepredvidljiv poklic. Nikoli ne veš, kaj te čaka, in v tem je čar. Veselim se obvladovanja novih nepredvidljivih situacij. Lepo je biti nazaj in ostati doma!« Umestitev nove voditeljice je še ena v svežnju sprememb v informativnem programu Planet TV.

»Anja je izjemen novinarski talent. Ker vodenje uredništva terja celega človeka, je edino prav, da ona dobi priložnost vodenja informativne oddaje namesto mene. « je povedal Blaž Jarc, ki se odslej v celoti posveča vodenju redakcije in prenovi informativnih oddaj, ki bodo konec meseca dobile tudi povsem novo podobo. Ure predvajanj informativnih oddaj pa tudi v prihodnje ostajajo nespremenjene.