Rada: Vida ne želim več videti

V soboto je boj za 50.000 evrov na posestvu oddaje Kmetija: Nov začetek zapustila Rada. V intervjuju za slovenskenovice.si je razkrila, kaj se je dogajalo na posestvu na Zaplani, in povedala, da se ji ne zdi primerno, da Anna širni Sloveniji razlaga svojo življenjsko zgodbo. Povedala je še, da je zelo razočarana nad dogajanjem v šovu in da ne želi nikoli več v življenju imeti opravka s sotekmovalci.

Kako ste zdaj, ko ste se vrnili domov?

Zelo slabo. Sem fizično in psihično uničena. Potrebujem čas, da pridem k sebi, čas zase.

Zakaj ste psihično utrujeni?

Zaradi tega šova in tega, kaj so delali z mano. Vid in njegove žene so name izvajali tak pritisk, da sem na koncu omagala. Obležala sem, bruhala sem. Prvih pet dni sploh nisem spala, ker me niso pustili spati. Bili so pijani, razgrajali so cele noči, podnevi pa sem morala jaz delati v kuhinji, cepiti drva, nositi vodo, oni pa so spali tja do 13.

Zakaj ste tako delali zanje?

Ne vem. Razumela sem, da moram svoje delo opraviti. To ni res, kar so prikazali. Pokazali so, kako sem šla na sonce, pa je bilo to pet minut v dnevu. Potem pa sem poslušala komentarje, da sploh ne delam. Sploh nisem bila prikazana, kako sem delavna.

Ste razočarani zaradi tega?

Ja, res so me v javnosti prikazali v negativnem kontekstu. Kazali so me, kako odgovarjam na provokacije, nihče pa ni pokazal tega, zakaj sem bila takšna. Kazali so, da sem negativna, agresivna in pokvarjena. Ta šov ni tak, kot nekateri mislijo. To je šov primitivnih in pokvarjenih ljudi.

Kdo je najbolj pokvarjen?

Vid je denimo priden. Edini je delal za živali, medtem ko so drugi spali. Po drugi strani pa je tako pokvarjena oseba, da ga ne želim več nikoli v življenju srečati.

A rekli ste, da si Vid zasluži zmago …

Rekla sem, da si zasluži zmago, ker je edini, ki je bil pravi kmet na kmetiji. Da je bil delaven. Jaz ga sicer ne prenašam, ker mi je naredil veliko groznega, ampak je priden kmetovalec, ki se razume na delo.

Kdo je vaš favorit?

Senad in Zara.

Kakšen je vaš odnos z Anno? Precej sta se prepirali…

Kaj naj rečem za Anno? Ona želi usmiljenje celotne Slovenije. To je nepravično, to je šov. Vsakdo ima svojo življenjsko zgodbo. Menim, da ni nihče kriv, da pri 50 nima nič, da nima službe, da nima doma, a ima štiri otroke s štirimi različnimi moškimi. Mislim, da to veliko o njej pove. Ne zdi se mi pravično, da govori, kako je bila pri 16 posiljena in kako je uboga. To sicer res ni dobro, a Anne ni treba posiliti, ona bo dala vsakomur, ki bo hotel. Tudi na kmetiji bi jo lahko kdo, pa je nobeden noče. Anna je bila zahrbtna do mene, zato o njej nimam dobrega mnenja.

O kom pa imate dobro mnenje, kdo je od teh, ki so še notri, dobra oseba?

Vijolični so bili na sploh dobri ljudje. Ko sem prišla domov in pogledala posnetke, kaj so govorili za mojim hrbtom, pa sem bila zelo razočarana. S temi ljudmi preprosto nočem imeti opravka nikoli več v svojem življenju.

Bi se prijavili še enkrat v šov, če bi imeli priložnost?

Mislim, da ne. Moja karma je bila slaba, če bi bila dobra, bi bila dodeljena vijolični skupini in bi verjetno prišla do finala, verjetno bi tudi zmagala. Mislila sem, da je šov dela in zmage, to pa je šov alkoholikov in nedela, nagrajeni so bili tisti, ki so delali cirkus. To nasprotuje mojim načelom. Tisti, ki so delali, so bili kaznovani.