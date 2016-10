Raayeva polsestra z glasom svetovnih div

Nastop, kot ga je uprizorila Aleksandra Vovk v oddaji Slovenija ima talent, lahko brez sprenevedanja uvrstimo med najbolj dovršene na tem odru. Najstnica, ki se profesionalno posveča namiznemu tenisu, je z glasbo povezana zgolj ljubiteljsko, zato je navdušenje nad dih jemajočo izvedbo še toliko večje. Za mnenje smo povprašali njenega slavnega brata Raaya Vovka, ki ni mogel skrivati ponosa. »Res je bila odlična in vesel sem zanjo. Že kot štiriletna punčka je kazala izjemen pevski talent, saj je prepevala različne slovenske pesmi, celo tiste od Nuše Derenda je obvladala. Vedno se je vse naučila sama, s poslušanjem različnih izvajalcev, pozneje se je lotila še pesmi v drugih jezikih in očitno ima res talent (nasmešek). Sicer pa naju je oče popeljal v svet glasbe, naju ogromno naučil in navdušil nad nastopanjem, ustvarjanjem. Aleksandra je vedno navijala zame, kjerkoli sem bil, in vesel sem, da sta tokrat vlogi obrnjeni,« nam zaupal njen presrečni brat. Morda naju v prihodnosti presenetita s kakšnim skupnim projektom, v vsakem primeru pa bomo o tem dekletu še veliko slišali.

Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.