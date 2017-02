Raay obdaril Marjetko in sebe

Pri glasbeniku Raayu je zadnje čase vse v znamenju velikih priprav na EMO 2017. Na izboru ima kar tri skladbe, vse pa se uvrščajo med favorite za končno zmago. Vendar se s tem ne obremenjuje, ampak bo na Gospodarskem razstavišču, to bo letos gostilo veliki spektakel, užival predvsem v druženju s kolegi. Pri tem mu bo delala družbo njegova Marjetka, ki je le nekaj dni pred prvim polfinalnim nastopom njunih varovancev od moža prejela posebno darilo. Za valentinovo je presenetil svojo muzo in ji podaril operacijo oči. Posega se je zelo razveselila, saj bo končno lahko hodila naokoli brez očal. »Moj dragi dobro ve, kako me spraviti v dobro voljo, predvsem pa me radosti, da ga skrbi za moje zdravje in dobro počutje. Operacijo sem odlično prestala in prvič v življenju svoje tri fante zjutraj videla brez meglic,« je navdušena zgovorna pevka, ki bo zdaj še bolj zvedavo gledala na svet.

